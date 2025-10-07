Ettevõtete kataloog
Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Upgrade on CA$178K year kohta. Vaata ettevõtte Upgrade kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Kokku aastas
CA$178K
Tase
Senior
Põhipalk
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
CA$225K

KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Upgrade in Canada on aastase kogutasuga CA$327,271. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Upgrade Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$177,673.

