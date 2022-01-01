Ettevõtete kataloog
Upgrade
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Upgrade Palgad

Upgrade palk ulatub $54,880 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $211,050 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Upgrade. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $143K
Toote Juht
Median $207K
Andmeteadlane
Median $116K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Ärianalüütik
$54.9K
Andmeanalüütik
$90.5K
Finantsanalüütik
$88.2K
Personaliosakond
$79.7K
Toote Disainer
$129K
Värbaja
$95.6K
Tarkvaraarenduse Juht
$211K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Upgrade ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Upgrade ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Upgrade on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $211,050. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Upgrade keskmine aastane kogutasu on $105,800.

Esiletõstetud töökohad

    Upgrade jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Yapstone
  • BlueVine
  • Hometap
  • Prosper Marketplace
  • Farmers Insurance
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid