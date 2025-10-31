Ettevõtete kataloog
University of Kentucky
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

University of Kentucky Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes University of Kentucky on $55.2K year kohta. Vaata ettevõtte University of Kentucky kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Mediaan pakk
company icon
University of Kentucky
Systems Engineer
Lexington, KY
Kokku aastas
$55.2K
Tase
Senior
Põhipalk
$55.2K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed University of Kentucky?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes University of Kentucky in United States on aastase kogutasuga $90,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte University of Kentucky Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $55,227.

Esiletõstetud töökohad

    University of Kentucky jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Netflix
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Snap
  • Intuit
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid