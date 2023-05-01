Univeris Palgad

Ettevõtete kataloog
Univeris palk ulatub $64,457 kogutasus aastas Küberturvalisuse Analüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $123,804 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Univeris. Viimati uuendatud: 9/14/2025

Tarkvaraarenduse Juht
Median $124K
Tarkvaraarendaja
Median $97.7K
Küberturvalisuse Analüütik
$64.5K

Lahenduste Arhitekt
$122K
KKK

The highest paying role reported at Univeris is Tarkvaraarenduse Juht with a yearly total compensation of $123,804. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Univeris is $110,031.

