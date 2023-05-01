Ettevõtete kataloog
United Talent Agency
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

United Talent Agency Palgad

United Talent Agency palk ulatub $50,170 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $233,825 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest United Talent Agency. Viimati uuendatud: 9/21/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $135K
Administratiivassistent
$50.2K
Turundus
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tootejuht
$221K
Tehnilise Programmi Juht
$234K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

أعلى وظيفة أجراً في United Talent Agency هي Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $233,825. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في United Talent Agency هو $135,000.

Esiletõstetud töökohad

    United Talent Agency jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Google
  • Pinterest
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid