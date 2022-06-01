Ettevõtete kataloog
United Rentals
United Rentals Palgad

United Rentals palk ulatub $60,695 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $84,575 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest United Rentals. Viimati uuendatud: 9/21/2025

$160K

Andmeteadlane
$84.6K
Müük
$62K
Tarkvaraarendaja
$60.7K

Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes United Rentals on Andmeteadlane at the Common Range Average level aastase kogutasuga $84,575. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte United Rentals keskmine aastane kogutasu on $62,036.

Muud ressursid