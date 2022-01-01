Ettevõtete kataloog
United Nations
United Nations Palgad

United Nations palk ulatub $28,858 kogutasus aastas Projektijuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $167,151 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest United Nations. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $167K
Administratiivassistent
$106K
Ärioperatsioonide Juht
$33.7K

Ärianalüütik
$109K
Andmeteaduse Juht
$155K
Infotehnoloog (IT)
$95.3K
Toote Disainer
$33.4K
Tootejuht
$90.9K
Programmijuht
$75.3K
Projektijuht
$28.9K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

