  • Palgad
  • Information Technologist (IT)

  • Kõik Information Technologist (IT) Palgad

United Internet Information Technologist (IT) Palgad

Mediaanne Information Technologist (IT) tasupaketi kogusumma ettevõttes United Internet on €77.5K year kohta. Vaata ettevõtte United Internet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025

Mediaan pakk
company icon
United Internet
Cyber Security Engineer
Karlsruhe, BW, Germany
Kokku aastas
€77.5K
Tase
-
Põhipalk
€77.5K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga jobFamilies.Information Technologist (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes United Internet on aastase kogutasuga €112,490. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte United Internet jobFamilies.Information Technologist (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on €77,508.

