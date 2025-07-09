Ettevõtete kataloog
Uni Cards Palgad

Uni Cards palk ulatub $28,550 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $67,993 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Uni Cards. Viimati uuendatud: 9/21/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $68K

Backend tarkvarainsener

Tootejuht
Median $61.5K
Andmeteaduse Juht
$49.1K

Toote Disainer
$28.6K
KKK

Didžiausią atlyginimą Uni Cards gauna Tarkvaraarendaja su metine bendra kompensacija $67,993. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Uni Cards yra $55,268.

