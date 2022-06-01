Ettevõtete kataloog
UNFI
UNFI Palgad

UNFI palk ulatub $91,540 kogutasus aastas Finantsanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $181,300 Ärianalüütik ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest UNFI. Viimati uuendatud: 9/21/2025

$160K

Ärianalüütik
$181K
Finantsanalüütik
$91.5K
Inimressursid
$111K

Toote Disainer
$106K
Tarkvaraarendaja
$151K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes UNFI on Ärianalüütik at the Common Range Average level aastase kogutasuga $181,300. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte UNFI keskmine aastane kogutasu on $110,550.

