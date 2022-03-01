Ettevõtete kataloog
umlaut
umlaut Palgad

umlaut palk ulatub $43,418 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $98,505 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest umlaut. Viimati uuendatud: 9/21/2025

$160K

Tööstuslikku Disainer
$53.7K
Infotehnoloog (IT)
$53.2K
Tarkvaraarendaja
$43.4K

Tehnilise Programmi Juht
$98.5K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes umlaut on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $98,505. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte umlaut keskmine aastane kogutasu on $53,452.

