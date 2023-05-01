Ettevõtete kataloog
Ultima Genomics
Ultima Genomics Palgad

Ultima Genomics palk ulatub $110,445 kogutasus aastas Mehaanikinsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $195,975 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Ultima Genomics. Viimati uuendatud: 9/21/2025

$160K

Biomeditsiiniinsener
$189K
Riistvarainsener
$152K
Mehaanikinsener
$110K

Tarkvaraarendaja
$196K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Ultima Genomics on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $195,975. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ultima Genomics keskmine aastane kogutasu on $170,643.

Muud ressursid