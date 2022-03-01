Ettevõtete kataloog
Ulta Beauty
Ulta Beauty Palgad

Ulta Beauty palk ulatub $120,146 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $172,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Ulta Beauty. Viimati uuendatud: 9/21/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $172K
Andmeteadlane
$120K
Toote Disainer
$126K

Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Ulta Beauty on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $172,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ulta Beauty keskmine aastane kogutasu on $125,625.

