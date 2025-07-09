Ettevõtete kataloog
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Palgad

Ujjivan Small Finance Bank palk ulatub $5,284 kogutasus aastas Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $49,563 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

$160K

Klienditeeninduse Operatsioonid
$5.3K
Turundus
$17.1K
Lahenduste Arhitekt
$49.6K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Ujjivan Small Finance Bank on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $49,563. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ujjivan Small Finance Bank keskmine aastane kogutasu on $17,134.

