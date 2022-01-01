Ettevõtete kataloog
UBS
UBS Palgad

UBS palk ulatub $22,039 kogutasus aastas Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $230,974 Programmijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest UBS. Viimati uuendatud: 9/4/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Saidi töökindluse insener

Kvantitatiivne arendaja

Andmeteadlane
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitatiivne uurija

Investeerimispankur
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Finantsanalüütik
Median $110K
Ärianalüütik
Median $110K
Tootejuht
Median $138K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $175K
Ärioperatsioonide Juht
Median $64.2K
Juhtimiskonsultant
Median $82.5K
Projektijuht
Median $150K
Lahenduste Arhitekt
Median $206K

Andmete arhitekt

Cloud Security Architect

Infotehnoloog (IT)
Median $106K
Tehnilise Programmi Juht
Median $173K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $108K
Raamatupidaja
$44.6K
Administratiivassistent
$80.4K
Ärioperatsioonid
$109K
Äri Arendus
$76.3K
Staabiülem
$159K
Andmeanalüütik
$162K
Andmeteaduse Juht
$22K
Inimressursid
$164K
Õiguslik
$159K
Toote Disainer
$143K
Toote Disaini Juht
$28.3K
Programmijuht
$231K
Värbaja
$148K
Müük
$159K
Kogutasustus
$157K
UX Uurija
$137K
El puesto con mayor remuneración reportado en UBS es Programmijuht at the Common Range Average level con una compensación total anual de $230,974. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en UBS es $137,369.

