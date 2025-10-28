Ettevõtete kataloog
trivago
Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Germany kogusumma ettevõttes trivago on €83.3K year kohta.

Mediaan pakk
company icon
trivago
Software Engineering Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Kokku aastas
€83.3K
Tase
-
Põhipalk
€83.3K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes trivago in Germany on aastase kogutasuga €114,680. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte trivago Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €83,334.

