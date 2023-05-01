Ettevõtete kataloog
Tripleseat
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Tripleseat Palgad

Tripleseat palk ulatub $45,225 kogutasus aastas Äri Arendus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $220,890 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Tripleseat. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $126K

Full-Stack tarkvarainsener

Äri Arendus
$45.2K
Tarkvaraarenduse Juht
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Tripleseat ni Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $220,890. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Tripleseat ni $126,000.

Esiletõstetud töökohad

    Tripleseat jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Flipkart
  • Tesla
  • Amazon
  • Snap
  • Databricks
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid