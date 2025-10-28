Ettevõtete kataloog
Trip.com
Mediaanne Toote Juht tasupaketi in China kogusumma ettevõttes Trip.com on CN¥758K year kohta.

Mediaan pakk
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Kokku aastas
CN¥758K
Tase
L5
Põhipalk
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Boonus
CN¥121K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Trip.com?
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Trip.com in China on aastase kogutasuga CN¥1,175,529. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Trip.com Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥541,157.

