Keskmine UX Uurija kogutasu in Australia ettevõttes TripAdvisor ulatub A$181K kuni A$247K year kohta. Vaata ettevõtte TripAdvisor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

A$196K - A$232K
Australia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
A$181KA$196KA$232KA$247K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

TripAdvisor ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga UX Uurija ametikoha palgapakett ettevõttes TripAdvisor in Australia on aastase kogutasuga A$247,457. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TripAdvisor UX Uurija ametikoha keskmine aastane kogutasu in Australia on A$180,751.

