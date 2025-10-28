Toote Juht kogutasu in United States ettevõttes TripAdvisor on $212K year kohta taseme PSE1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $215K. Vaata ettevõtte TripAdvisor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SE1
$ --
$ --
$ --
$ --
SE2
$ --
$ --
$ --
$ --
SSE
$ --
$ --
$ --
$ --
PSE1
$212K
$162K
$25.9K
$23.9K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
TripAdvisor ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)