Ettevõtete kataloog
TripAdvisor
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Toote Disainer

  • Kõik Toote Disainer Palgad

TripAdvisor Toote Disainer Palgad

Vaata ettevõtte TripAdvisor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

£89.6K - £106K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£78.9K£89.6K£106K£112K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 1 veel Toote Disainer andmete sisestust ettevõttes TripAdvisor avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+£43.4K
Robinhood logo
+£66.7K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.2K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

TripAdvisor ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Toote Disainer pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes TripAdvisor in United Kingdom on aastase kogutasuga £112,054. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TripAdvisor Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £78,925.

Esiletõstetud töökohad

    TripAdvisor jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid