Keskmine Juhtimiskonsultant kogutasu in United States ettevõttes TripAdvisor ulatub $211K kuni $299K year kohta. Vaata ettevõtte TripAdvisor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

$239K - $283K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$211K$239K$283K$299K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

TripAdvisor ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Juhtimiskonsultant ametikoha palgapakett ettevõttes TripAdvisor in United States on aastase kogutasuga $299,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TripAdvisor Juhtimiskonsultant ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $210,600.

Muud ressursid