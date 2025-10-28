Ärioperatsioonid kogutasu in United States ettevõttes TripAdvisor on €54.7K year kohta taseme SE2 puhul. Vaata ettevõtte TripAdvisor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Keskmine Kogutasu
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
TripAdvisor ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)