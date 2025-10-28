Ettevõtete kataloog
TripAdvisor
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Ärioperatsioonid

  • Kõik Ärioperatsioonid Palgad

TripAdvisor Ärioperatsioonid Palgad

Ärioperatsioonid kogutasu in United States ettevõttes TripAdvisor on €54.7K year kohta taseme SE2 puhul. Vaata ettevõtte TripAdvisor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

€44.8K - €54.2K
Spain
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€41.3K€44.8K€54.2K€57.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

TripAdvisor ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Ärioperatsioonid pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes TripAdvisor in United States on aastase kogutasuga €57,681. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TripAdvisor Ärioperatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on €41,271.

Esiletõstetud töökohad

    TripAdvisor jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid