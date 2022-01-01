Ettevõtete kataloog
TripActions
TripActions Palgad

TripActions palk ulatub $74,990 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $227,000 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest TripActions. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Andmeanalüütik
$84.9K
Andmeteadlane
Median $75K
Finantsanalüütik
$116K

Toote Disainer
$108K
Tootejuht
Median $227K
Projektijuht
$129K
Müük
$84.6K
Tarkvaraarendaja
Median $220K
KKK

The highest paying role reported at TripActions is Tootejuht with a yearly total compensation of $227,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TripActions is $111,712.

