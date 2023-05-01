Ettevõtete kataloog
Treasury Prime
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Treasury Prime Palgad

Treasury Prime palk ulatub $149,243 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $223,151 Kliendi Edu ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Treasury Prime. Viimati uuendatud: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $170K

Backend tarkvarainsener

Kliendi Edu
$223K
Tootejuht
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Treasury Prime on Kliendi Edu at the Common Range Average level aastase kogutasuga $223,151. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Treasury Prime keskmine aastane kogutasu on $170,000.

Esiletõstetud töökohad

    Treasury Prime jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • PayPal
  • Databricks
  • Stripe
  • Snap
  • Microsoft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid