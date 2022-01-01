Ettevõtete kataloog
TransUnion
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

TransUnion Palgad

TransUnion palk ulatub $10,548 kogutasus aastas Finantsanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $300,000 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest TransUnion. Viimati uuendatud: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Andmeteadlane
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Tarkvaraarendaja
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend tarkvarainsener

Tootejuht
L2 $113K
L4 $179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Andmeteaduse Juht
Median $184K
Ärianalüütik
Median $99.5K
Müük
Median $300K
Ärioperatsioonide Juht
$123K
Äri Arendus
$140K
Andmeanalüütik
$116K
Finantsanalüütik
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Õiguslik
$114K
Juhtimiskonsultant
$101K
Turundus
$231K
Turundusoperatsioonid
$88.7K
Toote Disainer
$97.5K
Programmijuht
$140K
Projektijuht
Median $149K
Tarkvaraarenduse Juht
$110K
Tehnilise Programmi Juht
$184K
Riskikapitalist
$169K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes TransUnion on Müük aastase kogutasuga $300,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TransUnion keskmine aastane kogutasu on $122,610.

Esiletõstetud töökohad

    TransUnion jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • NI
  • Alarm.com
  • Pegasystems
  • Aspen Technology
  • AbbVie
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid