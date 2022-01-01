Ettevõtete kataloog
Trainline
Trainline Palgad

Trainline palk ulatub $35,148 kogutasus aastas Turundus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $142,353 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Trainline. Viimati uuendatud: 10/26/2025

Tarkvaraarendaja
Median $107K

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $142K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $122K

Toote Disainer
Median $74.5K
Ärianalüütik
Median $84.9K
Andmeanalüütik
$83.1K
Andmeteadlane
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Turundus
$35.1K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Trainline on Tootejuht aastase kogutasuga $142,353. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Trainline keskmine aastane kogutasu on $84,017.

Muud ressursid