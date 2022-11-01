Ettevõtete kataloog
Trafigura
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Trafigura Palgad

Trafigura palk ulatub $27,624 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $437,175 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Trafigura. Viimati uuendatud: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ärianalüütik
$76.2K
Andmeteadlane
$437K
Inimressursid
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Tarkvaraarendaja
$161K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Trafigura on Andmeteadlane at the Common Range Average level aastase kogutasuga $437,175. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Trafigura keskmine aastane kogutasu on $118,524.

Esiletõstetud töökohad

    Trafigura jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Airbnb
  • Uber
  • Pinterest
  • Tesla
  • Microsoft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid