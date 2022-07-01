Ettevõtete kataloog
Torc Robotics
Torc Robotics Palgad

Torc Robotics palga vahemik varieerub $18,814 kogu kompensatsioonis aastas Riistvara insener madalamas otsas kuni $248,352 MEP insener kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Torc Robotics. Viimati uuendatud: 8/25/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $152K

Masõppeinsener

Tootmise tarkvara insener

Ärianalüütik
$185K
Klienditeenindus
$51.6K

Andmeanalüütik
$174K
Riistvara insener
$18.8K
Mehaanika insener
$186K
MEP insener
$248K
Tootehaldusr
$237K
Tarkvaraarenduse juht
$137K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Torc Robotics-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

KKK

Kõrgeima palgaga roll Torc Robotics on MEP insener at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $248,352. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Torc Robotics mediaan aastane kogukompensatsioon on $174,049.

Muud ressursid