Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Netherlands kogusumma ettevõttes TomTom on €112K year kohta. Vaata ettevõtte TomTom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Mediaan pakk
company icon
TomTom
Software Engineering Manager
Amsterdam, NH, Netherlands
Kokku aastas
$129K
Tase
16
Põhipalk
$120K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$9K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes TomTom in Netherlands on aastase kogutasuga €144,620. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TomTom Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Netherlands on €106,928.

Muud ressursid

