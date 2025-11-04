Ettevõtete kataloog
TINT
TINT Toote Disainer Palgad

Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes TINT on $75K year kohta. Vaata ettevõtte TINT kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
TINT
Product Designer
San Francisco, CA
Kokku aastas
$75K
Tase
L1
Põhipalk
$75K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed TINT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes TINT in United States on aastase kogutasuga $80,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TINT Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $75,000.

