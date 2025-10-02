Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tootejuht tasupaketi in Greater Delhi Area kogusumma ettevõttes Times Internet on ₹3.57M year kohta. Vaata ettevõtte Times Internet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Times Internet
Product Manager
Noida, UP, India
Kokku aastas
₹3.57M
Tase
L1
Põhipalk
₹3.57M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes Times Internet in Greater Delhi Area on aastase kogutasuga ₹8,975,740. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Times Internet Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Delhi Area on ₹3,568,635.

