Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Tide on ₹3.44M year kohta. Vaata ettevõtte Tide kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Kokku aastas
₹3.44M
Tase
L3
Põhipalk
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tide ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tide in India on aastase kogutasuga ₹4,852,399. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tide Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹3,388,029.

