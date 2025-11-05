Ettevõtete kataloog
Tide
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Tide Värbaja Palgad

Keskmine Värbaja kogutasu in Romania ettevõttes Tide ulatub RON 151K kuni RON 211K year kohta. Vaata ettevõtte Tide kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Kogutasu

RON 163K - RON 190K
Romania
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Block logo
+RON 256K
Robinhood logo
+RON 393K
Stripe logo
+RON 88.3K
Datadog logo
+RON 155K
Verily logo
+RON 97.1K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tide ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tide in Romania on aastase kogutasuga RON 211,271. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tide Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Romania on RON 150,908.

