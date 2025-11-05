Ettevõtete kataloog
Tide
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Toote Juht

  • Kõik Toote Juht Palgad

Tide Toote Juht Palgad

Mediaanne Toote Juht tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Tide on ₹3.15M year kohta. Vaata ettevõtte Tide kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Tide
Product Manager
Hyderabad, TS, India
Kokku aastas
₹3.15M
Tase
A3
Põhipalk
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tide ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Toote Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Tide in India on aastase kogutasuga ₹6,820,629. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tide Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹3,154,067.

Esiletõstetud töökohad

    Tide jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Uber
  • Netflix
  • Amazon
  • Roblox
  • Databricks
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid