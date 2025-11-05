Ettevõtete kataloog
Tide
Tide Andmeanalüütik Palgad

Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in India ettevõttes Tide ulatub ₹2.1M kuni ₹2.98M year kohta. Vaata ettevõtte Tide kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Kogutasu

₹2.37M - ₹2.7M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tide ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Tide in India on aastase kogutasuga ₹2,980,119. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tide Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,096,185.

Muud ressursid