Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Germany kogusumma ettevõttes ThyssenKrupp on €91K year kohta. Vaata ettevõtte ThyssenKrupp kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Kokku aastas
€91K
Tase
L2
Põhipalk
€91K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
12 Aastat
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes ThyssenKrupp in Germany on aastase kogutasuga €131,526. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ThyssenKrupp Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €90,985.

