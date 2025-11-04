Ettevõtete kataloog
Thredd
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Thredd Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Thredd on £72.4K year kohta. Vaata ettevõtte Thredd kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
Thredd
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£72.4K
Tase
3
Põhipalk
£66.7K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£5.6K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Thredd?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Thredd in United Kingdom on aastase kogutasuga £79,420. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thredd Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £72,726.

