ThousandEyes Palgad

ThousandEyes palk ulatub $38,997 kogutasus aastas Kliendi Edu ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $673,891 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ThousandEyes. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Tarkvaraarendaja
Median $237K
Kliendi Edu
$39K
Toote Disainer
$279K

Toote Juht
$412K
Müük
$674K
Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

34%

AASTA 3

ThousandEyes ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (11.00% perioodi kohta)

  • 34% õigused omandatakse 3rd-AASTA (11.33% perioodi kohta)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ThousandEyes on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $673,891. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ThousandEyes keskmine aastane kogutasu on $279,098.

Muud ressursid