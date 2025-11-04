Ettevõtete kataloog
ThoughtSpot
Keskmine Värbaja kogutasu in India ettevõttes ThoughtSpot ulatub ₹857K kuni ₹1.22M year kohta. Vaata ettevõtte ThoughtSpot kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Kogutasu

₹973K - ₹1.15M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹857K₹973K₹1.15M₹1.22M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ThoughtSpot ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes ThoughtSpot in India on aastase kogutasuga ₹1,216,044. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ThoughtSpot Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹856,518.

