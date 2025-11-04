Ettevõtete kataloog
ThoughtSpot
ThoughtSpot Turundus Palgad

Mediaanne Turundus tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes ThoughtSpot on $148K year kohta. Vaata ettevõtte ThoughtSpot kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Kokku aastas
$148K
Tase
Junior
Põhipalk
$125K
Stock (/yr)
$23K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed ThoughtSpot?
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ThoughtSpot ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes ThoughtSpot in United States on aastase kogutasuga $227,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ThoughtSpot Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $125,000.

Esiletõstetud töökohad

    ThoughtSpot jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid