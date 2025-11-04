Ettevõtete kataloog
Keskmine Ärianalüütik kogutasu in United States ettevõttes ThoughtSpot ulatub $176K kuni $250K year kohta. Vaata ettevõtte ThoughtSpot kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Kogutasu

$199K - $227K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$176K$199K$227K$250K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ThoughtSpot ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes ThoughtSpot in United States on aastase kogutasuga $250,160. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ThoughtSpot Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $175,960.

