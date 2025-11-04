Ettevõtete kataloog
Thought Machine Tehnilise Programmi Juht Palgad

Tehnilise Programmi Juht tasu in United Kingdom ettevõttes Thought Machine ulatub £77.8K year kohta taseme IC2 puhul kuni £140K year kohta taseme IC3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United Kingdom kogusumma on £122K. Vaata ettevõtte Thought Machine kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
IC1
Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
Senior Technical Program Manager
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
Principal Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Thought Machine ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Thought Machine in United Kingdom on aastase kogutasuga £167,392. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thought Machine Tehnilise Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £112,127.

