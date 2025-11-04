Ettevõtete kataloog
Thought Machine
Thought Machine Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Thought Machine on £181K year kohta. Vaata ettevõtte Thought Machine kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£181K
Tase
M3
Põhipalk
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Boonus
£9.6K
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Thought Machine ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Thought Machine in United Kingdom on aastase kogutasuga £192,195. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thought Machine Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £142,356.

Muud ressursid