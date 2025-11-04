Ettevõtete kataloog
Thought Machine
Thought Machine Värbaja Palgad

Keskmine Värbaja kogutasu in United Kingdom ettevõttes Thought Machine ulatub £56.6K kuni £77.2K year kohta. Vaata ettevõtte Thought Machine kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Kogutasu

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Thought Machine ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Thought Machine in United Kingdom on aastase kogutasuga £77,194. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thought Machine Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £56,565.

