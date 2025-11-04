Toote Juht kogutasu in United Kingdom ettevõttes Thought Machine on £105K year kohta taseme IC2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United Kingdom kogusumma on £83.5K. Vaata ettevõtte Thought Machine kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Thought Machine ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)