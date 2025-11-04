Ettevõtete kataloog
Thought Machine Toote Juht Palgad

Toote Juht kogutasu in United Kingdom ettevõttes Thought Machine on £105K year kohta taseme IC2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United Kingdom kogusumma on £83.5K. Vaata ettevõtte Thought Machine kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Thought Machine ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Thought Machine in United Kingdom on aastase kogutasuga £186,177. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thought Machine Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £83,540.

