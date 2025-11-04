Ettevõtete kataloog
Keskmine Kliendi Edu kogutasu in United Kingdom ettevõttes Thought Machine ulatub £112K kuni £159K year kohta. Vaata ettevõtte Thought Machine kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Kogutasu

£127K - £150K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£112K£127K£150K£159K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Thought Machine ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Kliendi Edu ametikoha palgapakett ettevõttes Thought Machine in United Kingdom on aastase kogutasuga £158,642. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thought Machine Kliendi Edu ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £111,739.

