  Palgad
  Andmeanalüütik

  Kõik Andmeanalüütik Palgad

Thorogood Andmeanalüütik Palgad

Mediaanne Andmeanalüütik tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Thorogood on ₹1.2M year kohta. Vaata ettevõtte Thorogood kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹1.2M
Tase
L1
Põhipalk
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹249K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Thorogood?
Viimased Palgaandmed
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Thorogood in India on aastase kogutasuga ₹1,659,481. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thorogood Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,180,920.

