Thinkific Palgad

Thinkific palk ulatub $66,637 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $150,565 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Thinkific. Viimati uuendatud: 11/15/2025

Toote Juht
Median $103K
Tarkvaraarendaja
Median $108K

Full-Stack tarkvarainsener

Ärianalüütik
$108K

Klienditeenindus
$75.4K
Turundusoperatsioonid
$73K
Toote Disainer
$139K
Värbaja
$66.6K
Tarkvaraarenduse Juht
$151K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Thinkific ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Thinkific on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $150,565. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thinkific keskmine aastane kogutasu on $105,321.

