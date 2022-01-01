Thinkific Palgad

Thinkific palk ulatub $66,637 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $150,565 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Thinkific. Viimati uuendatud: 11/15/2025
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Thinkific ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
