Ettevõtete kataloog
The Stepstone Group
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

The Stepstone Group Palgad

The Stepstone Group palk ulatub $52,462 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $184,677 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest The Stepstone Group. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Andmeteaduse Juht
$185K
Andmeteadlane
$94.4K
Infotehnoloog (IT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tootejuht
$101K
Müük
$52.5K
Tarkvaraarendaja
$109K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes The Stepstone Group on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $184,677. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte The Stepstone Group keskmine aastane kogutasu on $103,850.

Esiletõstetud töökohad

    The Stepstone Group jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Snap
  • Tesla
  • Spotify
  • Facebook
  • Airbnb
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid